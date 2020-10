Poliziotti 'pescano' cocaina in Arno: in manette pusher 29enne

Pusher in fuga getta cocaina nell'Arno, ma i poliziotti la ripescano e lo arrestano. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 ottobre, a Firenze e ha portato in manette un 29enne di origini senegalesi, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane era alla guida di una bici sul Lungarno dei Pioppi e ha accelerato l'andatura quando ha visto l'auto della polizia. Si è diretto verso l'Isolotto, ha abbandonato la bici e ha iniziato a correre lungo l'Arno. In quel frangente ha iniziato a lanciare alcuni involucri verso il fiume.

Gli agenti lo hanno fermato non senza difficoltà e lo hanno arrestato. I poliziotti si sono improvvisati pescatori e hanno ritrovato, in acqua e sull'erba, le dosi di cocaina. Anche un vero pescatore ha prestato il retino agli agenti per aiutarli.