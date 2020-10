Convegno Nazionale di Toponomastica femminile a Montespertoli

Per fine ottobre è stato organizzato il IX Convegno Nazionale di Toponomastica femminile, il convegno avrà come riferimento il mondo femminile delle arti e dell’artigianato e si svolgerà su più date dal 19 al 1 novembre.

Per la prima volta il convegno sarebbe stato ospitato anche dal Comune di Montespertoli ma, causa ultimi DPCM che vietano i convegni in presenza sarà possibile seguirlo per le varie date sia in diretta dalla pagina Facebook sia dal canale Youtube della Toponomastica Femminile.

Interverrà all'apertura del Convegno, giovedì 29 ottobre, l'Assessore all’Istruzione e Formazione, Daniela Di Lorenzo: "Il convegno ha l'importante scopo di sostenere il riconoscimento del valore del sapere femminile e promuove nelle scuole la formazione dei docenti per riportare alla luce donne, che in tale ambito, si sono distinte per aiutare alla maturazione delle giovani generazioni una cultura di rispetto e parità di genere."

Il programma nel dettaglio:

Giovedì 29 ottobre

17-18,30

Introduce e modera Paola Malacarne

Saluti istituzionali

Maria Pia Ercolini, presidente di Toponomastica femminile

Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale di Firenze

Daniela Di Lorenzo, assessora all’Istruzione e Formazione del comune di Montespertoli

Consuelo Cavallini, assessora alle Pari opportunità del comune di San Casciano V.P

Arte, visibilità e memoria:

Linda Falcone, Il recupero delle opere di artiste fiorentine dimenticate

Livia Capasso, Le artiste fiorentine

***

Venerdì 30 ottobre

17-18,30

Introduce e modera Paola Malacarne

Les salonnières

Salotto letterario con:

Barbara Belotti, Le Medici

Ester Rizzo, Le ricamatrici

Emirena Tozzi Le trecciaiole: un’arte silenziosa

Natalia Cangi, Dall’archivio diaristico nazionale “Gnanca na busia: la mia vita sul lenzuolo”

Lucia Mascalchi, Fedora Barbieri, una donna fuori dal coro

Graziella Priulla, Parole tossiche (video)

***

Sabato 31 ottobre

10-11,30

Introduce e modera Maria Pia Ercolini

Memoria, toponomastica e didattica

Danila Baldo, Concorso Sulle vie della parità (8° edizione)

Donatella Caione, Calendaria in classe: conoscere l’Europa delle grandi donne. Didattica interdisciplinare

Sara Marsico, Educazione civica in ottica di genere

Graziella Priulla, L’abbecedario degli stereotipi di genere

Paola Malacarne, Memory Street, versione outdoor

17-18,30

Introduce e modera Paola Malacarne

Una rosa di donne

Paola Malacarne, Le rose raccontano storie di donne

Silvia Defant, Con le rose tra le mani

Beatrice Barni, La mia storia di ibridatrice

Livia Capasso, Pittrici di rose

***

Domenica 1° novembre

10-11,30

Introduce e modera Paola Malacarne

Percorsi di genere tra arti e territori

Paola Malacarne, La tecnica di CineRiflessioni

Manuela Belardini, Itinerari e luoghi fiorentini di Magherita d’Austria, prima duchessa di casa Medici

Laura Candiani, Tracce femminili nel centro storico di Pistoia e in Valdinievole

Mauro Zennaro, I blues delle donne

Milena Gammaitoni, Musiciste e compositrici

Maria Chiara Rocchegiani, Stefania Lepore, Voce e strumenti, A chantar e Saccargia

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa