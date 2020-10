Domani chiude per l'intera giornata il Cup del 'Ceppo' per procedure di sanificazione 

Chiude domani (28 ottobre) per l'intera giornata il Cup del "Ceppo" (piazza Giovanni XXIII-Pistoia) per consentire le procedure di sanificazione a seguito dell'accertata positività di un operatore al Covid19.

L'Azienda Sanitaria si scusa con i cittadini per il temporaneo disagio precisando che l'intervento si rende necessario per la sicurezza degli utenti e degli operatori che lavorano nella struttura. Nulla cambia per il Punto Prelievo, che sarà regolarmente aperto e con il consueto accesso dedicato per effettuare le analisi.

Nell'occasione l'Azienda ricorda che nella giornata di domani per le prenotazioni di visite ed indagini diagnostiche a Pistoia i cittadini potranno comunque rivolgersi alla Casa della Salute in viale Adua e ai presi di Belvedere e Bottegone.

In alternativa chiamare il numero 055 545454 oppure utilizzare la modalità PrenotaFacile collegandosi al link

https://prenota.sanita.toscana.it/

Fonte: Ausl Toscana Centro