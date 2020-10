Fanno spesa in tre supermercati con banconote false, arrestati in Valdinievole

Ieri pomeriggio i carabinieri di Monsummano hanno arrestato due uomini di origine romena per concorso in spendita di monete falsificate. I ventenni (26 e 28 anni) sono entrambi domiciliati nella provincia di Pisa.

I militari hanno fermato un’auto con a bordo due cittadini stranieri, uno dei quali, al termine del controllo, risultava gravato da precedenti specifici in materia di spendita di monete contraffatte.

A bordo dell’abitacolo sono state trovate delle buzste della spesa contenenti generi alimentari acquistati presso supermercati della zona. Le spese erano state effettuate alla Coop del centro Montecatini, al Sigma di Pieve a Nievole e al Di Più di Ponte Buggianese.

In ciascuno dei supermercati, è stato scoperto, avevano usato una banconota contraffatta da euro 100,00 per acquistare prodotti di poco valore (spesa media di euro 15,00 circa), in modo da ricevere il resto e scambiare le banconote contraffatte. I dipendenti dei citati supermercati non si sono resi conto di aver ricevuto banconote false, che sono state recuperate e sottoposte a sequestro solo a seguito di accurate verifiche effettuate tra le banconote presenti nelle casse dei citati esercizi.

Ulteriori accertamenti hanno appurato che gli arrestati, prima di scambiare le banconote contraffatte presso i citati supermercati, avevano tentato di effettuare un acquisto presso il supermercato “Conad” di Ponte Buggianese (PT), non riuscendovi perché la cassiera si era già accorta della non genuinità della banconota esibita per effettuare il pagamento.

La refurtiva, avente un valore complessivo di euro 50,00 circa, è stata restituita ai legittimi proprietari.

I soggetti arrestati, in attesa di rito direttissimo, al termine delle formalità di rito sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione della competente A.G..