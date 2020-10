Per lavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura della corsia di destra in uscita dello svincolo di Ponsacco in corrispondenza del doppio senso di circolazione fino alle 20 di oggi martedì 27 ottobre 2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa