Porta Raimonda, il San Teofilo a Rino Marmugi e agli infermieri di Contrada

Sabato 24 ottobre, la Contrada Capitana Porta Raimonda ha dato il via alle celebrazioni del suo protettore, San Teofilo da Corte, seppur con un programma ridotto a causa delle stringenti normative in tema di anti-contagio. Il pomeriggio inaugurale della settimana dedicata al Santo, è cominciato come di consueto con l’apertura della mostra d’arte alla presenza del Sindaco Alessio Spinelli e di Don Andrea Cristiani. Quest’anno, la Contrada ha scelto di affidare lo spazio espositivo al pittore Giancarlo Caponi, che oltre ad essere un componente del Collegio dei Maggiorenti della Contrada, ha anche dipinto il cencio del 1993, che custodiamo gelosamente nella sede di via Giordano. La mostra, intitolata “La Penultima Cena”, sarà visitabile anche prima e successivamente alla Messa del 30 ottobre. Durante la S. Messa, animata dalla Corale di Santa Cecilia, la Contrada, ha omaggiato la Chiesa dei Frati con una nuova stola, dipinta e decorata dal Maestro Andrea Meini. Come da rituale della prima giornata di celebrazioni, il Collegio dei Maggiorenti ha conferito il “Premio San Teofilo 2020”. Questo premio, instituito con la ripresa dei festeggiamenti del Santo nel 2018, è dedicato a contradaioli meritevoli che, attraverso la loro opera nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport e delle attività in campo contradaiolo, si sono particolarmente distinti, dando lustro alla Contrada, ovvero abbiano reso un servizio alla comunità e siano pertanto divenuti degni di essere segnalati al pubblico encomio. Quest’anno il Collegio dei Maggiorenti, insieme al suo rettore Claudio Zingoni, ha deciso di assegnarlo a Rino Marmugi, contradaiolo e scrittore che, grazie ai suoi libri ci lascia un’eredità inestimabile di racconti ambientati molti anni fa nel nostro paese, ma soprattutto nel nostro territorio, già importante comunità fucecchiese prima ancora di essere una Contrada del Palio. Da sottolineare che tutti i proventi della vendita delle opere di Marmugi, sono stati donati in beneficenza. Il Collegio dei Maggiorenti, valutata la particolarità del momento che stiamo attraversando ha deciso di conferire, con una menzione speciale, un secondo “Premio San Teofilo”, a tutte le infermiere e gli infermieri della Contrada, che hanno combattuto e stanno combattendo contro il Covid-19. Per l’occasione, un quadro del Santo, dipinto dal pittore Andrea Meini, è stato donato all’ospedale San Giuseppe e sarà esposto proprio nella terapia intensiva destinata ai pazienti Covid. In seguito al nuovo DPCM di domenica 25 ottobre, il concerto previsto per la sera del 29 ottobre è stato annullato. I festeggiamenti in onore di San Teofilo, si concluderanno come di consueto la sera del 30 ottobre, dove S.E. il Vescovo, celebrerà la Messa Solenne alle 21.15.

Fonte: Ufficio stampa