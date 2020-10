Proteste Dpcm, annunciata manifestazione non autorizzata a Firenze

'Fate girare Firenze'. Questo è il titolo della manifestazione non preavvisata alla questura convocata via social per il prossimo venerdì sera, 30 ottobre, nel centro di Firenze, in piazza della Repubblica.

La protesta andrebbe ad accodarsi a quelle che sono scoppiate in molte città italiane contro la gestione dell'emergenza Coronavirus, anche a seguito dell'ultimo Dpcm.

Il volantino che gira sui social e che viene inviato anche via WhatsApp, non è firmato. Le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine per risalire agli organizzatori per capire quante e quali persone possano effettivamente rispondere all'invito e scendere in piazza.

Il volantino

Nel volantino, incentrato sul Duomo di Firenze, si legge:

"Il tempo delle richieste è finito". A questa affermazione segue una seri di domande. "Cosa è stato fatto in questi sette mesi? Come sono stati spesi decine di miliardi da febbraio? Dove sono le 11 mila terapie intensive del decreto rilancio di Maggio? Quando arriveranno gli aiuti e i sostegni alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà?".

Poi la dichiarazione di intenti: "Avete avuto mesi interi - prosegue il testo non firmato - per adeguare il Paese a una seconda ondata, avete costretto milioni di lavoratori a bloccarsi per la vostra incompetenza, il vostro terrorismo mediatico - si conclude nel documento - ha bloccato interi comparti dell'economia nazionale". "Non una manifestazione di categoria - si legge ancora nel volantino - ma la protesta pacifica del popolo".

Ancora a Firenze, organizzata per sabato pomeriggio, è stata annunciata una manifestazione dei i centri sociali davanti alla prefettura, con un presidio regolarmente preavvisato alla questura, per chiedere risorse per sanità, scuola e trasporti pubblici.