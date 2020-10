Scuole superiori, riunione tra Barnini Mugnaini e Rossetti con i presidi

Focus sulle scuole superiori di Empoli da parte del sindaco Brenda Barnini che ha organizzato un incontro ‘digitale’ su Zoom per fare il punto, insieme ai suoi colleghi sindaci dell’Unione dei Comuni che si occupano di edilizia scolastica Simona Rossetti (Cerreto Guidi) e di Trasporto Pubblico Locale Alessio Mugnaini (Montespertoli), e ascoltare le esigenze dei dirigenti scolastici degli istituti superiori cittadini.

Si è parlato di orari scolastici e presenze in classe degli studenti, della riorganizzazione dei trasporti e di viabilità alla luce delle nuove indicazioni del dpcm ultimo.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato il sindaco Barnini – è quello di farci portavoce delle istanze dei presidi che si trovano a gestire migliaia di ragazze e ragazzi, molte dei quali arrivano a Empoli dai comuni limitrofi, e non solo. Il semi lockdown che ci accompagnerà fino al prossimo 24 novembre deve essere l’occasione per farci trovare ancora più pronti in vista, mi auguro con tutto il cuore, di una riapertura e un ritorno alla situazione di inizio anno scolastico e magari di un miglioramento della situazione epidemiologica. Come sindaco non posso non pensare che ogni giorno si muovono verso Empoli migliaia di studenti e che occorre un servizio di trasporto adeguato e sicuro, prima di tutto. Molte risposte erano già state soddisfatte, ma non basta. Come priorità – conclude Brenda Barnini, al termine della riunione – ci siamo dati quello di perfezionare il collegamento web tramite Fibra in tutti gli istituti superiori per facilitare la didattica a distanza; monitorare le linee urbane ed extra di trasporto in cui c'è necessità di reperire ulteriori mezzi e quindi verificare le relazioni fra Asl e scuole per la gestione dei casi positivi, le relative quarantene e la tracciabilità».

«I dirigenti scolastici stanno facendo, dopo i mesi estivi,un altare grande sforzo per garantire la continuità didattica a tutti gli studenti. Dopo le indicazioni dell’ultimo Dpcm, l’impegno di ogni istituto è quello di garantire il 25 % in presenza attraverso turnazioni che riguardano tutte le classi e il restante 75 % con la didattica a distanza – ha spiegato il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti –. Questo impegno deve trovare risposta maggiore nella garanzia di trasporti adeguati per l’entrata e l’uscita. Sulle esigenze di nuove tratte per tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa, i sindaci si sono mossi fin dalla scorsa estate indicando alla Città Metropolitana le necessità di tutte le tratte, percorso per percorso. Altro impegno che ci siamo presi è garantire maggiore connessione in modo da supportare al meglio tutte le ore di didattica a distanza. Infine abbiamo accolto la richiesta degli istituti di avere una maggiore velocità di risposta dalla Asl sui tamponi per l’organizzazione delle rispettive quarantene. Siamo consapevoli che tutti noi abbiamo lavorato nei mesi estivi per una corretta e adeguata ripartenza a settembre, ora i servizi di trasporto e connessione devono essere al passo perché questi sforzi non siano vanificati».

«Era importante fare il punto con i presidi sulle nuove modalità di didattica a distanza che influenzeranno i trasporti – ha detto Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli – e allo stesso tempo era fondamentale condividere un metodo di lavoro per arrivare al 25 novembre avendo compiuto passi in avanti decisivi nella risoluzione dei problemi sui trasporti. Sappiamo che abbiamo diverse linee con affollamenti e lavoreremo per raddoppiare il numero di corse su queste tratte con le risorse che la Regione ha già stanziato. Il ruolo dell’Unione dei Comuni in questo caso è quello di raccogliere i problemi ancora irrisolti e portarli al tavolo Metropolitano come questione di un’area vasta che vanno risolti insieme: la nostra forza sta qui».

Alla riunione a distanza hanno partecipato anche la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni chiamata a gestire l’arrivo differenziato di mezzi nella zona del polo scolastico.

I presidi erano tutti presenti: Gaetano Flaviano (Fermi – Leonardo da Vinci), Daniela Mancini (Ferraris Brunelleschi), Filomena Palmisano (Il Pontormo), Barbara Zari (Virgilio).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa