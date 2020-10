Dalle ore 18:00 di venerdì 30 ottobre alle ore 23:59 di martedì 3 novembre 2020 i servizi online internet e intranet dell'Istituto non sono disponibili per interventi tecnici connessi al rinnovamento del sistema centrale di elaborazione. Per gli adempimenti in scadenza gli utenti possono provvedere con l'inoltro via Pec all’indirizzo della sede competente. Rimangono attivi i consueti canali telefonici.

Fonte: Ufficio stampa