Agenti motociclisti scortano una partoriente in ospedale

Hanno scortato fino all’ospedale San Giovanni di Dio una partoriente bloccata nel traffico causato dalla manifestazione dei tassisti. Sono gli agenti motociclisti della Polizia Municipale. L’episodio è accaduto oggi intorno a mezzogiorno. Una pattuglia era in servizio nella zona di via Pisana-piazza Pier Vettori dove, a seguito della manifestazione dei tassisti, si stavano registrando forti rallentamenti alla circolazione quando è stata raggiunta da una donna. In preda al panico, la signora ha chiesto aiuto agli agenti perché era bloccata in via Monte Uliveto con a bordo la figlia in procinto di partorire. A questo punto un agente è salito sulla vettura della donna e, aiutato dai colleghi che hanno fatto indietreggiare tutti i veicoli, è riuscito a uscire dall’ingorgo a retromarcia. Una volta in viale Aleardi, una pattuglia di motociclisti ha scortato l’auto fino all’ospedale San Giovanni di Dio dove la partoriente è stata ricoverata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa