Aglianese, due gare rinviate dopo casi positivi

La società Aglianese calcio 1923 comunica di aver chiesto e ottenuto il rinvio delle gare con il Rimini (in programma domenica 1 novembre a Rimini) e con la Bagnolese (partita valida per la seconda giornata, rinviata più volte su richiesta della società emiliana e fissata per mercoledì 4 novembre al "Bellucci"). Questi ulteriori spostamenti sono dovuti alla necessità di fronteggiare, in accordo con la ASL competente, alcuni casi di Covid-19 che si sono registrati tra i tesserati della società.

Sin dal primo giorno in cui si sono avuti i primi sospetti, legati a un caso di positività esterno alla squadra, la dirigenza si è immediatamente attivata per i controlli necessari. Allo stato attuale le procedure di accertamento non si sono ancora concluse e tutti i tesserati sono stati posti in isolamento. La LND non ha ancora reso note le date dei recuperi.