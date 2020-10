Contributi canone affitto, pubblicata la graduatoria degli ammessi ed esclusi a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo informa che sul proprio sito internet (www.comune.montemurlo.po.it) sono state pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi e degli esclusi al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine di priorità previsto dal bando e solo successivamente all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti e dell’avvenuto pagamento del canone di locazione. Coloro che sono inseriti nella graduatoria comunale definitiva dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario, entro il 31 gennaio 2021, senza che gli uffici comunali siano tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Tutte le informazioni al seguente link

https://montemurlo.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_0_39248_0_1.html

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa