Coronavirus, Giani: "Se i contagi diminuiscono, ristorazione aperta oltre le 18"

Se la curva dei contagi da Coronavirus dovesse dare segnali d'ottimismo in Toscana, la ristorazione potrebbe rimanere aperta dopo le 18. Lo dice il presidente Eugenio Giani in un post di Facebook.

Secondo Giani servono responsabilità e considerazione per i titolari delle attività toccate dall'ultimo Dpcm. "Se l’andamento epidemiologico dovesse migliorare, nei prossimi giorni, sarò il primo a impegnarmi per modificare le misure che sospendono la ristorazione dopo le ore 18" prosegue il presidente.

Giani parla anche della manifestazione avvenuta davanti la sede della Regione a Firenze: "Sono lavoratrici e lavoratori, professionisti e imprenditori a cui va il massimo rispetto e sostegno. Non condivido chi, in questi giorni, per esprimere la propria posizione ha manifestato con violenza e sfruttato le proteste per fini che niente hanno a che vedere con la tutela delle categorie colpite. I Governo assicuri subito un supporto economico immediato alle imprese colpite attuando il decreto ristoro di 5,6 miliardi approvato stanotte".