Il Collegio 5, eliminato il pratese Luca Lapolla

“Il Collegio” exploit di ascolti per la prima puntata della quinta edizione: debutto record per il docu-reality di Rai2, che totalizza l’11,59% e 2.520.451 spettatori. E’ il miglior debutto di sempre e il miglior dato in share tra tutte le edizioni. Risultato che posiziona “Il Collegio” al terzo posto tra i programmi del martedi sera.

E’ trascorsa la prima settimana, i futuri collegiali hanno avuto modo di scoprire che quest’anno la selezione per conquistare la divisa ufficiale era ancora più rigorosa e hanno dovuto superare diverse prove di ammissione. Ci sono state le prime delusioni e i primi addii, non tutti infatti riescono a superare l’esame orale e a sottostare alle rigide regole del Collegio così Mishel Gashi e il pratese Luca Lapolla devono lasciare i compagni appena conosciuti.