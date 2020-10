Il Numero Unico di Emergenza 112 arriva anche in Toscana

Venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 11.00 sarà presentato in videoconferenza il progetto del Numero Unico di Emergenza - NUE 112 che porterà all’introduzione, anche in Toscana, del numero unico per l’attivazione dei servizi di emergenza, condiviso con gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Insieme al Presidente della Giunta Regionale della Toscana Eugenio Giani e al Prefetto di Firenze Laura Lega, saranno in videoconferenza:

• Dario Nardella Sindaco di Firenze

• Simone Bezzini Assessore Regionale al Diritto alla Salute e Sanità

• Paolo Morello Direttore Generale Ausl Toscana Centro

• Alessio Lubrani Direttore NUE 112

• Simone Magazzini Direttore Dipartimento Emergenza e Area Critica Ausl.Toscana Centro

L’attivazione del NUE – 112 è stata prevista da una decisione del Consiglio europeo e da successive direttive del Parlamento europeo. La disciplina euro-unitaria è stata poi recepita nell’ordinamento italiano.

Il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Toscana per l'attuazione del numero unico di emergenza, secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR), è stato sottoscritto il 22 luglio 2019.

Nel corso della conferenza stampa il progetto verrà illustrato in ogni suo dettaglio e nei graduali tempi di attuazione.

Fonte: Ufficio Stampa