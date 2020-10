Isolamento domiciliare, ripartono i servizi del Comune di Vinci

Visto l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, l'Amministrazione comunale di Vinci ha dedicato un numero di telefono e un indirizzo e-mail per raccogliere le richieste di sostegno provenienti da tutti quei cittadini che si trovano in isolamento domiciliare e hanno difficoltà nell'approvvigionamento alimentare e farmaceutico.

Il numero di telefono è il seguente: 0571 933215, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.30. L'indirizzo e-mail è segreteria@comune.vinci.fi.it.

“Stiamo attraversando un momento molto difficile - afferma il sindaco Giuseppe Torchia - per questo ci siamo subito attivati per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, grazie alla rete dei volontari presenti sul nostro territorio. Mai come ora è necessario stare uniti e remare tutti nella stessa direzione, rispettando le prescrizioni e le regole stabilite per limitare il contagio. È uno sforzo necessario per vincere la battaglia contro il virus. Questa amministrazione comunale non farà mancare il sostegno per coloro che ne avranno bisogno. Per cui, invito le persone che non possono uscire di casa a contattarci e chiedere assistenza”.

Conto corrente solidale

Il Comune ricorda, infine, che è sempre attivo il conto corrente solidale, denominato “Fondo di mutuo soccorso per l'emergenza Coronavirus”, finalizzato a sostenere le famiglie e le piccole attività imprenditoriali in questa fase di emergenza sanitaria e di parziale chiusura.

Chiunque volesse fare una donazione potrà farlo utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 64 Q 08425 38100 00031435142 - Aperto presso Banca Cambiano 1884 Spa

Intestato a: Comune di Vinci

Causale: “Comune di Vinci Emergenza Coronavirus”

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa