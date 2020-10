Meno incidenti stradali in Toscana, anche a causa del lockdown: -75,7%

Meno incidenti stradali durante il lockdown. Se può sembrare abbastanza scontato i numeri sono comunque interessanti. In Toscana si è avuto 75,7% di incidenti in meno a marzo, l'89,7% ad aprile. Nel mese di aprile ci sono state punte che hanno raggiunto il 95% proprio a causa del lockdown. I dati emergono da un rapporto dell'Istat reso noto oggi. Si è notevolmente abbassato anche il tasso di mortalità, dall'85% al 32%. Stesso effetto anche per la lunghezza media degli spostamenti diminuita del 40%.