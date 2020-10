Picchia fidanzata e poliziotti, arrestato a Montevarchi

Un 27enne è stato arrestato a Montevarchi per aver aggredito la sua fidanzata e una donna che si trovava con lei. Una pattuglia della polizia ha notato nella centralissima via Roma un capannello di persone che cercavano di trattenere l'uomo intento a scagliarsi contro una giovane donna. I poliziotti sono intervenuti e il 27enne è stato fatto salire sulla pattuglia e qui ha colpito con pugni e calci gli agenti che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale valdarnese della Gruccia. Una volta in commissariato il 27enne era talmente agitato che è stato necessario l'intervento di ulteriore personale per fermarlo. Il giovane, di origine dominicana, è stato arrestato per resistenza e lesioni e pure multato per il mancato uso della mascherina sanitaria.