Salvato 80enne che si butta nel fiume a Pescia da polizia e vigili del fuoco

Un 80enne questa mattina si è gettato nel fiume Pescia nell'omonima città dal ponte San Francesco, nei pressi di via Buozzi. Immediati i soccorsi per quello che è sembrato un tentativo di suicidio comunque in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino, polizia e carabinieri, oltre a un'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza locale. Secondo quanto affermato dall'amministrazione comunale un agente di polizia assieme a un vigile del fuoco sono riusciti a salvare l'uomo finito in acqua. Ecco il commento del primo cittadino.

“Essendo successo a pochi passi dal comune, è stato ancora più drammatico per noi – dice il sindaco Giurlani-. Da quello che ho saputo, sembra che l’uomo sia fuori pericolo e questo è quello che conta. Ringrazio sentitamente il personale del commissariato di Polizia di Pescia per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso, insieme all’ausilio di un vigile del fuoco, di estrarre l’uomo dall’acqua e mettergli i vestiti degli stessi agenti addosso per scongiurare la possibilità di una ipotermia. Queste persone hanno dimostrato capacità, coraggio e determinazione e per questo hanno la gratitudine della comunità che rappresento. Importante è stato anche il ruolo di una signora che stava portando a spasso il cane e che ha avuto il sangue freddo di chiamare i soccorsi e di urlare all’uomo di girarsi per poter essere aiutato. Ora si svolgeranno le indagini che stabiliranno meglio i contorni di una vicenda che non pare collegata a questa emergenza sanitaria, ma per ora ci vuole cautela”.