A Torregalli un servizio per i disturbi della deglutizione dei pazienti acuti

È attivo da qualche settimana presso l’ospedale San Giovanni di Dio il servizio per i disturbi della deglutizione (disfagia) ma anche del linguaggio dei pazienti acuti. Dopo un periodo di sperimentazione il servizio di foniatria e logopedia al San Giovanni di Dio, è partito in via definitiva grazie all’esperienza dei professionisti che da anni lavorano nell’analogo servizio dell’ospedale San Giuseppe di Empoli (Armando Bray, Gaia Conti, Gianluca Leopardi) e all’acquisizione anche di nuove risorse (Angela Raimondo).

L’attività si articola prevalentemente su due livelli: consulenze e valutazioni in reparto ospedaliero e consulenze e valutazioni ambulatoriali per l’inquadramento del caso clinico anche post dimissioni. In questo il servizio rappresenta un punto di riferimento importante anche per gli altri ospedali fiorentini.

L’attività ambulatoriale

Per l’ambulatorio, l’attività svolta presso il San Giovanni di Dio è di due tipi: multidisciplinare con la presenza della logopedista e del foniatra e dedicata per i follow up, le visite di controllo, e per i pazienti esterni che sono già in trattamento presso altre strutture territoriali aziendali. Nel primo caso logopedista e foniatra collaborano all’inquadramento deglutologico dei pazienti, alla valutazione del caso clinico e delle strategie più adeguate e funzionali da adottare (consistenza degli alimenti, posture, manovre di compenso, utilizzo di lubrificanti, alimenti vietati). I due professionisti fanno anche counselling e addestramento pazienti e caregivers e impostano il piano di trattamento logopedico. L’ambulatorio multidisciplinare è attivo il venerdì mattina.

Per il follow up, invece, viene svolto il monitoraggio dei pazienti valutati durante la degenza ospedaliera e che necessitano di una nuova valutazione post dimissione o di ausili comunicativi. Vengono fatte anche valutazioni della deglutizione di pazienti che accedono al servizio dall’esterno perché già in trattamento presso altre strutture territoriali o già disfagici. Le prenotazioni per le consulenze follow up e rete territoriale si attivano tramite l’indirizzo email logopedia.sgd@uslcentro.toscana.it.

Attività in reparto

Il gruppo di professionisti collabora principalmente con l’area Stroke per la valutazione della disfagia e del linguaggio dei pazienti affetti da esiti di recente ischemia o emorragia cerebrale ma anche con la Neurologia, le Medicine Interne, i reparti chirurgici e il Pronto Soccorso per indicazioni e consegne al personale di reparto, counselling e addestramento caregiver, follow up. La collaborazione con i reparti è anche per la stesura di progetti riabilitativi con obiettivi condivisi.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa