Sciopero Eurospin, PaP Empolese Valdelsa: "Sostegno a lavoratori e lavoratrici"

Sosteniamo con forza la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori di Eurospin dell’Empolese Valdelsa, che hanno annunciato uno sciopero per il 2 novembre prossimo contro il mancato riconoscimento dei comitati di sicurezza, i carichi di lavoro eccessivi e i rischi per la sicurezza per lavoratori e clienti. É inaccettabile che a otto mesi dallo scoppio dell’emergenza ancora esistano situazioni in cui la salute di chi lavora venga messa in pericolo dallo sprezzo e dalla negligenza dei padroni. Ed è ancora più inaccettabile che l’onere di far emergere l’evidenza sia a carico dei lavoratori e non di quei controllori così vigili nel far rispettare i divieti imposti ai cittadini. Ma questo purtroppo, come denunciamo da mesi, è la normalità.

Quello a cui stiamo assistendo con sempre maggiore evidenza in questi giorni è un conflitto tra lavoro e salute. Al netto delle chiusure e delle restrizioni adottate per contenere il contagio, ciò che ancora non si è riusciti a garantire è il rispetto minimo della sicurezza sul posto di lavoro. Un posto di lavoro che - cosa ancora più grave nel caso in questione - è anche luogo pubblico, a cui accedono ogni giorno migliaia di persone. Le lavoratrici e i lavoratori di Eurospin dell’Empolese Valdelsa denunciano che l’azienda si è rifiutata di attivare i comitati aziendali anti-covid, ma anche che la pulizia dei locali sia imposta a commesse e commessi con l’allungamento dei turni fino a 13 ore e peraltro senza adeguati prodotti per la sanificazione.

I lavoratori nelle fabbriche, nei centri commerciali, negli uffici sono esposti, fin dall’inizio di questa emergenza, ad un rischio altissimo, senza nessuna verifica dei protocolli da parte dei dipartimenti di prevenzione e di sicurezza sul lavoro e continuamente esposti al ricatto della perdita del posto. Sacrificati ancora sull’altare del profitto di pochi. Una situazione di pressione tale che degrada ulteriormente le condizioni di lavoro e contribuisce ad alimentare la spirale del silenzio. E che allo stesso tempo costituisce un veicolo di contagio enorme, molto più pericoloso di quelli contro i quali i decreti che si sono succeduti da marzo a oggi si sono scagliati.

Denunciare e lottare contro situazioni di sopruso e illegalità è un atto di coraggio ancora più grande in una situazione di questo tipo. I lavoratori non possono essere lasciati soli: Potere al Popolo Empolese Valdelsa sostiene la loro lotta e invita tutti a farlo.

Potere al Popolo Empolese Valdelsa