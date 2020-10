Siamoaterra, manifestazione dei ristoratori a Siena

Anche Siena partecipa alla protesta pacifica di che Fipe-Confcommercio ha organizzato oggi, 28 ottobre. Il settore della ristorazione ha manifestato anche a Firenze in piazza del Duomo.

Folta rappresentanza di imprenditori della provincia di Siena oggi mercoledì 28 ottobre 2020 nella manifestazione di protesta che Fipe-Confcommercio ha organizzato così come in altre città italiane (Milano, Roma, Verona, Trento, Torino, Bologna, Napoli, Cagliari, Palermo, Bergamo, ecc.) con l’obiettivo di ricordare il valore economico e sociale dei pubblici esercizi e chiedere alla politica un aiuto per non morire.

Il presidente provinciale della Fipe-Confcommercio di Siena Marco Cioni ha partecipato insieme ad altri colleghi. Obiettivo: ricordare il valore economico e sociale delle loro imprese e chiedere alla politica un aiuto per non morire.

Una manifestazione pacifica, ordinata, silenziosa e partecipatissima, quella organizzata oggi (mercoledì 28 ottobre 2020) in piazza del Duomo a Firenze da Fipe-Confcommercio Toscana, la federazione dei pubblici esercizi, in contemporanea con altre città italiane.

Fonte: Confcommercio Siena - Ufficio Stampa