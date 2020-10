Sospesi ztl e Mercatino della domenica a San Miniato

Non ci saranno né Ztl né il Mercatino dell'antiquariato domenica 1 novembre. A deciderlo sono stati il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione, a seguito del nuovo Dpcm. "Siamo profondamente dispiaciuti, anche perché era tutto già tutto pronto - spiega il presidente della Fondazione Marzio Gabbanini -. Vogliamo però essere ottimisti e speriamo che quanto prima si possa tornare ad organizzare il mercatino a cui siamo molto legati".

"Seguendo la ratio del nuovo decreto abbiamo preso questa decisione - spiega l'assessore al commercio Elisa Montanelli -. Il decreto non fa riferimento specifico ai mercatini degli hobbisti ma si parla di limitazione a manifestazioni pubbliche o di realizzazione in forma statica e di sospensione di altri eventi e iniziative, e ci sembrava inopportuno in questo contesto fare il mercatino dell’antiquariato. Restano comunque garantiti i mercati settimanali e quelli alimentari, come ad esempio il Mercatale. Stiamo comunque seguendo l'evolversi della situazione e, nel momento in cui arriverà il via libera, saremo ben felici di far ripartire questo appuntamento tradizionale e consolidato, che porta a San Miniato molti appassionati di oggettistica e antiquariato".

E proprio a seguito della eliminazione del Mercatino, il Comune ha annullato anche la Ztl. "Non ha senso fare una zona a traffico limitato senza il mercatino e con la festività del 1 novembre - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -; per questo, in accordo con la Polizia Municipale, domenica non ci sarà nessuna chiusura del centro, sperando di poterla ripristinare al più presto. Intanto vi ricordo di raggiungere i cimiteri rispettando le indicazioni che vi sono state date, indossare la mascherina, rispettare la distanza e non creare assembramenti".