Tamponi, allestito da Pas il Drive Through in piazza Kennedy

E’ attivo da mercoledì 28 ottobre 2020 in piazza Kennedy un punto Drive Through per i tamponi della Asl Toscana, gestito, a seguito della partecipazione ad una manifestazione d’interesse dell’Azienda Sanitaria, dalla Fondazione Pas, che si avvale del proprio personale sanitario affiancato dai volontari dell’Humanitas Scandicci. Possono accedere al nuovo servizio Drive Through di Scandicci i cittadini su indicazione della Asl Toscana Centro. Il cittadino può prenotare in autonomia il tampone accedendo al portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ dal proprio computer di casa, smartphone o tablet, e inserendo il proprio codice fiscale, il numero di cellulare e il numero di ricetta elettronica rilasciata dal medico o pediatra di famiglia. Una volta effettuati questi brevi passaggi il cittadino può scegliere il punto drive through e selezionare data e orario in cui può effettuare il prelievo. Al termine della prenotazione il cittadino riceve un sms di conferma con possibilità di stamparsi il promemoria dell’appuntamento.

Il Sindaco Sandro Fallani è stato in visita al nuovo Drive Through nel primo giorno di attività: “Si tratta di una postazione collegata agli invii di Asl, per aumentare sui territori il numero dei prelievi e accelerare i riscontri sulle sintomatologie. Da oggi per tutti i giorni, il personale Pas e i volontari Humanitas il cui contributo è prezioso, saranno al lavoro in piazza Kennedy a Scandicci. Lo avevamo preannunciato e da oggi sono attivi”.