Vandali al Panorama di Pontedera, almeno tre giovani individuati

Danni al centro commerciale Panorama di Pontedera, i carabinieri sono sulle tracce di almeno tre giovani. Sono stati distrutti cestini e fioriere, per non parlare dei cassonetti rovesciati. I vandali hanno anche lasciato delle scritte sui muri dove si insulta la polizia. Un'altra invece fa riferimento alla crisi ed è firmata 'padri senza lavoro'. Sul posto i carabinieri alle 2.30 di questa notte: la scena che si sono trovati davanti è di una piccola rivolta, con anche un cassonetto in preda alle fiamme. Le immagini della videosorveglianza ritrarrebbero almeno tre giovani che potrebbero avere agito simulando una protesta per emulare i disordini avvenuti in altre città italiane.