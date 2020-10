A Figline e Incisa doppie celebrazioni per il 4 novembre, ma senza pubblico

Si terrà senza pubblico quest’anno, come previsto dal DPCM del 24 ottobre a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma il 4 novembre.

La commemorazione, che è dedicata ai caduti e agli operatori delle Forze armate italiane nell’anniversario della fine del primo conflitto mondiale, si terrà nel corso della mattinata in due tappe, alla presenza della sindaca Giulia Mugnai, della presidente del Consiglio comunale, Silvia Fossati, delle associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle locali forze dell’ordine.

Si partirà da Figline, con la deposizione e la benedizione di una corona davanti all’ Albero dell’Universo in via Egisto Sarri, per poi spostarsi a Incisa, dove verrà fatto altrettanto davanti al monumento dei Caduti, in piazza Mazzanti.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa