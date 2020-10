Angela Bagni e Cecilia Cappelletti nel Consiglio della Metrocittà Firenze

Due consigliere sono subentrate nell'Assemblea della Metrocittà: sono il Sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, al posto di Benedetta Albanese, neoassessore nella giunta comunale di Palazzo Vecchio e dimissionaria dai consigli comunale e metropolitano, e Cecilia Cappelletti, della Lega, che entra nel gruppo del Centrodestra per il cambiamento, al posto di Filippo La Grassa, dimissionario.

Alle due neoconsigliere il benvenuto del Sindaco Dario Nardella e dell'Assemblea. Le deleghe di Benedetta Albanese sono tornate in capo al Sindaco metropolitano che le affiderà successivamente.

Da Bagni e Capelletti il saluto al Consiglio, dove porteranno in particolare la voce della Piana fiorentina e della Val di Sieve.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa