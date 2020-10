Casapound Firenze: "Totalmente estranei a manifestazione di domani in piazza Signoria"

In relazione al volantino senza firme che si sta diffondendo a Firenze, nel quale viene annunciata una manifestazione in piazza della Signoria per venerdì 30 ottobre alle ore 21.00, viste le strumentali suggestioni alimentate da alcuni politici e giornali di sinistra, ci teniamo a sottolineare che CasaPound Firenze è totalmente estranea alla diffusione di tale volantino e all'organizzazione di tale iniziativa, della quale ha appreso l’esistenza soltanto sui social e da quegli stessi giornali.

La nostra associazione sta scendendo in piazza in questi giorni al fianco di numerose categorie attualmente in protesta contro il Governo Conte, pacificamente, alla luce del sole e rivendicando esplicitamente la propria presenza.

Siamo un movimento riconosciuto che da oltre 12 anni opera sul territorio fiorentino, non abbiamo certo bisogno dell'anonimato per proporre una manifestazione ai nostri concittadini.

Ufficio Stampa CasaPound Firenze