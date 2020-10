ChiantiBanca sul pantaloncino dell'Empoli FC: raggiunto l'accordo di sponsorizzazione

Empoli FC è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con ChiantiBanca per la sponsorizzazione del pantaloncino per tutta la stagione calcistica 2020/21.

ChiantiBanca, già da anni partner della società azzurra, sarà presente a partire dalla prossima sfida contro il Venezia e sarà sui pantaloncini della Prima Squadra maschile, della Primavera e della Prima Squadra Femminile.

Per le formazioni maschili il logo sarà quello di ChiantiBanca, mentre per la femminile la scelta è caduta su quello di ChiantiMutua, associazione mutualistica sempre più in espansione, nata oltre dieci anni fa su iniziativa di ChiantiBanca – tutt’oggi socio sostenitore – e arrivata a contare oltre diecimila associati. ChiantiMutua opera in ambito sanitario, sociale, educativo e ricreativo, promuovendo e gestendo un sistema integrativo e complementare al servizio sanitario nazionale.

ChiantiBanca è la più grande banca di credito cooperativo della Toscana e una delle più importanti in Italia. È presente in sette province della regione – Firenze, Siena, Prato, Pistoia, Pisa, Arezzo e Livorno –, arrivando a contare quasi ventottomila soci, centodiecimila clienti e oltre quattrocento dipendenti. Radicata profondamente nei vari territori, dove svolge la propria missione secondo i valori e la cultura della cooperazione, ChiantiBanca è punto di riferimento di famiglie e imprese che vivono e operano nel cuore della Toscana, contribuendo a valorizzare al meglio le tante eccellenze produttive dell’economia locale.

“Siamo felici di aver raggiunto questo accordo – ha dichiarato l’amministratore delegato azzurro Francesco Ghelfi – con un partner che da anni ci è accanto. In un momento non semplice come quello che stiamo vivendo, Chianti Banca ha voluto dimostrare ancor di più la propria vicinanza nei nostri confronti, avendo deciso di voler aumentare il proprio impegno, acquistando lo spazio sul pantaloncino pur mantenendo intatto il sostegno nelle operazioni finanziarie che da tempo ci viene fornito. Questa è una partnership che parte da lontano e che siamo certi potrà continuare a portare benefici ad entrambi, proseguendo un percorso che ha come scopo quello di cogliere nuove opportunità per una crescita comune”.

Fonte: Empoli FC