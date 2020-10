Messe vietate nei cimiteri a Montelupo, Bagnai (Cdx): "Scelta inopportuna"

A seguito della decisione del Comune di Montelupo di vietare le messe nei cimiteri per Ognissanti, scelta presa anche per evitare assembramenti in tempo di Covid-19, ha detto la sua il consigliere comunale di centrodestra Daniele Bagnai.

"Non posso e non voglio imbastire polemiche sterili con il Sindaco perché comprendo le motivazioni che possono averlo indotto ad adottarla , ma ritengo che l’ordinanza emessa per vietare le celebrazioni di Messe nei cimiteri locali non appaia opportuna, perché si tratta di provvedimento unilaterale che va ad incidere su un diritto che avrebbe potuto essere esercitato con modalità di contenimento delle presenze e nel rispetto delle misure di contenimento del Covid.

L’aspetto che ci induce a dissentire riguarda il fatto che ci consta che mentre in altre diocesi c’è stato l’intervento diretto del Vescovo che per motivi connessi al periodo emergenziale ha disposto che non si celebrino funzioni liturgiche nei cimiteri , analoga misura non è stata disposta dall’Arcivescovo di Firenze che ha evidentemente ritenuto che si possa fare appello al libero discernimento dei partecipanti a rispettare le norme vigenti e non ci convince l’idea che una misura che va ad incidere sull’esercizio di una funzione ecclesiastica sia disposta “ motu proprio “ da un’autorità laica".