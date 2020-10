Coronavirus, nuove cure intermedie a Bientina. Giani: "Posti letto fondamentali"

Sono stati aperti a Bientina i primi venti posti letto di cure intermedie per pazienti Covid-19. In futuro saranno attivate altre venti postazioni. Questo è quanto rivelato dall'Asl Toscana Nord Ovest dopo la visita del presidente Eugenio Giani alla struttura bientinese. A accompagnare il governatore il sindaco Dario Carmassi e la direttrice generale dell'azienda sanitaria Maria Letizia Casani.

"Questa visita - ha detto Giani - è per me importante per conoscere meglio il territorio in questo difficile momento. Anche oggi abbiamo registrato quasi 2mila nuovi positivi a livello regionale. Sono cifre importanti, ma il sistema al momento tiene anche grazie al lavoro di tutto il personale sanitario che quotidianamente opera nelle nostre strutture al domicilio dei cittadini. Il nostro impegno è concentrato su una prospettiva di medio periodo. Per far fronte alla crescente richiesta di assistenza è infatti fondamentale aprire nuovi posti letto, sia negli ospedali, sia sul territorio".

Casani ha aggiunto: "Le cure intermedie rappresentano un importante punto di riferimento per il territorio: si tratta di posti letto nuovi che costituiscono un investimento per il futuro perché resteranno a disposizione della comunità anche dopo l'emergenza Covid: questa struttura, per esempio, ci permetterà di decongestionare gli ospedali e offrire un'assistenza adeguata a coloro che non necessitano di ulteriore ricovero ma non sono ancora in condizioni di tornare al domicilio".

Infine Carmassi ha dichiarato: "La conclusione di lavori dell'edificio, pensato in origine come Rsa, giunge nel momento più opportuno quando l'aumento dei casi positivi comincia a mettere a dura prova il sistema ospedaliero".