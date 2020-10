Dpcm, Picchianti (FdI): "Sostegno alle categorie colpite e collaborazione con amministrazione comunale"

Quando in occasione del Natale 2019 il nostro partito mise in campo una campagna per la valorizzazione del Made in Italy e del negozio di prossimità, venimmo bollati, da tutte le nostre amministrazioni locali come "i soliti sovranisti". A Fucecchio fui personalmente accusato di discriminare le attività dei comuni limitrofi che non si sarebbero meritati una tale campagna che sembrava un boicottaggio.

A nome mio personale e del partito che rappresento sul territorio sono ben felice di vedere, pur a seguito della tremenda pandemia che sta colpendo il nostro paese, una sana inversione di tendenza vicina alle nostre sensibilità con gli inviti della nostra amministrazione a consumare presso i nostri negozi di Fucecchio, anche da asporto. Resta sempre valido il nostro impegno in tal senso e saremo ben lieti di collaborare per sensibilizzare la cittadinanza.

Certo, stonano gli appelli che il Pd Empolese Valdelsa tutto sta facendo per non far rientrare Case del popolo e circoli Arci nella normativa attuale di chiusura alle 18, chiedendo addirittura una norma ad hoc alla regione.

Rispettiamo i lavoratori dei circoli e l'opera anche sociale che questi fanno sul territorio, ma gradiremmo lo stesso impegno nel contestare le assurde prescrizioni di un governo appartenente alla stessa classe politica di quegli amministratori che oggi protestano.

Abbiamo addirittura assistito al sit-in del Presidente Giani a fianco dei ristoratori; questo significa non prendersi la responsabilità politica propria di maggioranze di governo a livello nazionale e regionale.

Anche grazie a tutti i mezzi che la tecnologia ci offre, il circolo fucecchiese di Fratelli D'Italia continuerà a incontrare le categorie più colpite, mettendo a disposizione le competenze di chi vuole aiutare a uscire da questa difficile situazione tutti insieme anche a supporto di un'amministrazione locale di cui, come cittadini, ci sentiamo parte attiva e integrante.

Fonte: Vittorio Picchianti Coordinatore comunale Fratelli d'Italia Fucecchio