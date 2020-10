Giocare online o nelle sale da casinò classiche? Sempre più persone migrano sul web

Il settore del gioco d’azzardo nella sua formula più tradizionale, cioè il casinò, è ormai in crisi e il fatto che un casinò rinomato come quello di Sanremo chiuda i battenti di fronte al DPCM di qualche giorno fa ne è prova tangibile. Se il casinò online sembra infatti non aver mai goduto di così grande successo, i segni di ripresa nelle sale da gioco tradizionali sono davvero ormai buchi nell’acqua.

Le recenti restrizioni prese di fronte all’emergenza Coronavirus, la questione sicurezza e la paura hanno accelerato negli ultimi giorni ancora di più il fenomeno che vede un crescente migrare dei giocatori più appassionati del live, optare per il web. Dopotutto correvano già tempi duri per il casinò anche a seguito delle misure dell’anno scorso del Decreto Dignità. Il fascino della sala tradizionale rimane sempre un mito, ovviamente, ma consiste ormai un appuntamento più per eventi speciali o per il turista che se lo ritrova lì a disposizione per caso.

Il casinò tradizionale è in crisi e rischia il fallimento

Che i casinò fisici in Italia siano ormai da contare su una sola mano si sa e, anzi, c’è da augurarsi che presto non si riducano ulteriormente. Sanremo di certo è quello che forse se la sta passando peggio, ma certo anche Saint Vincent e Venezia non vivono attualmente un periodo di grandi affari e le perdite di anno in anno sono sotto agli occhi di tutti.

Da un lato mantenere quegli standard di lusso tipici delle sale da gioco è molto costoso, dall’altra gli investimenti che si sono dovuti fare (attualmente inutilmente) per rispondere alle disposizioni di sicurezza per il Covid hanno dato certo il colpo di grazia.

Compensare le uscite con gli incassi sembra essere davvero troppo difficile, anche se già si è cominciato a pensare a tutte le strategie possibili da mettere in campo per tentare la ripresa non appena si potrà tornare un po’ alla normalità. Nei progetti ci sono di certo l’organizzazione di tornei live e bonus in associazione con il ristorante della struttura: le uniche cose forse che il casinò tradizionale può giocarsi rispetto al mondo del web.

I casinò online: il gioco del futuro

I casinò virtuali sembrano proprio essere il “luogo” di gioco del futuro per via dei moltissimi vantaggi che mettono a disposizione dell’utente. Con device sempre più tecnologici ed una connessione di rete rapidissima la qualità di gioco è indiscussa, specie se si scelgono portali come BIG casino, curati e con un’offerta davvero molto ampia.

Le grafiche sono di livello, l’esperienza di gioco garantita e anche la sicurezza è assicurata niente poco di meno che dal Monopolio di Stato. Quando si gioca online, infatti, è importante avere di fronte una lista casino AAMS per giocare solo su questi portali dove i propri dati personali e della carta di credito sono al sicuro.

Giocare online, specie di questi tempi, è davvero molto comodo poi: senza etichette e norme di sicurezza da rispettare è possibile concentrarsi sul proprio gioco, sentendosi tranquilli fra le mura di casa, prevenendo qualsivoglia contagio.