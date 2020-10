L'Amministrazione comunale di Seravezza partecipa al lutto per la morte del cavatore Andrea Figaia

L'Amministrazione comunale di Seravezza partecipa al lutto delle comunità di Stazzema e Carrara e di tutti i lavoratori del comparto lapideo per la morte del cavatore Andrea Figaia, avvenuta ieri in un tragico incidente di cava a Levigliani. «Il nostro pensiero va alla famiglia dello sfortunato operaio, che stringiamo in un commosso abbraccio», dichiara il sindaco Riccardo Tarabella. «È un dolore che si rinnova. Un dolore che si fa sentire e colpisce anche nella comunità di Seravezza, per la quale marmo e cave significano storia, lavoro, sostentamento e futuro per tante famiglie. Fatti dolorosi come quello di ieri ci ricordano che il lavoro va difeso anche attraverso la prevenzione e la sicurezza, la salvaguardia della salute e della vita di chi opera in ambienti a rischio. È un fronte che ci vede da tempo impegnati e sul quale continueremo ad impegnarci assieme alla Regione, all'Asl e a tutti gli enti competenti».