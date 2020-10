Buongiorno oggi ringrazio Rita per questa ricetta, ma questa volta non mangiamo ma beviamo! E' la seconda ricetta in tutti questi anni che mi capita di dare per la preparazione di un liquore fatto in casa. Rita ha preparato il liquore con un frutto autunnale il Melograno, con pochi ingredienti ha realizzato un liquore aromatico e delicato allo stesso tempo. Rita mi ha mandato anche la foto del suo liquore.

Parlando con Rita mi ha detto che questo liquore è andato a ruba lo scorso anno, così quest'anno lo ha rifatto e l'immagine in evidenza sono le bottiglie che ha preparato quest'anno.

Il Melograno è un frutto autunnale, ricco di vitamina A e C ha un potere antiossidante, ricco di sali minerali. Trovo che il melograno è un frutto molto bello, ma per me è un po' impegnativo da mangiare, non ho molta pazienza per togliere i chicchi al suo interno e per questo vi propongo un video di come tagliarlo e togliere i frutti ripreso da Fatto in casa con Benedetta, spero che vi possa essere utile a me l'ho è stato:

www.youtube.com/watch?v=_BWPmNjg8H0

Liquore al Melograno

Ingredienti

4 Melograni di media grandezza

1 litro di Alcool

Un litro di acqua

1 kg di zucchero

Preparazioni:

Aprite i melograni e togliete tutti i chicchini e metteteli in litro di alcool e lasciate per 8 giorni in un recipiente. Ogni giorno mescolate il composto. Passati gli otto giorni mettete da parte in una pentola un litro di acqua, un chilo di zucchero e fate cuocere solo il tempo per fare sciogliere lo zucchero, che l’acqua torni chiara e togliete dal fuoco mescolando di continuo, mi raccomando non deve bollire, altrimenti rischiereste di fare caramellare lo zucchero. Fate raffreddare l’acqua zuccherata che potete aggiungere all’alcool e al melograno e girate bene. Poi filtrate il composto o con una garza o con un colino a maglie strette in modo che i chicchi non passano e lo potete mettere in un unico recipiente per fare prima e poi in un secondo tempo, metterlo in bottiglia oppure potete riempire subito le bottiglie come ha fatto Rita. Qualsiasi delle due soluzioni che sceglierete fatelo riposare per almeno 15 giorni e poi potrete degustarlo. Il liquore al Melograno ha un sapore aromatico ma delicato rispetto ad altri liquori. Ultimo passaggio quando lo avete messo nelle bottiglie prendete un etichetta bianca e scriveteci la data di preparazione come ha fatto Rita.

Rita R.

