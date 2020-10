Maestre positive al coronavirus, sospesa didattica alla scuola di Ponte a Elsa

Firmata un'ordinanza con la quale il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, a partire da venerdì 30 ottobre, sospende l'attività didattica alla scuola primaria "Collodi" di Ponte a Elsa, dopo la positività riscontrata da parte di alcune insegnanti. "Appena siamo stati informati della positività accertata di una buona parte del personale docente, in accordo con il dirigente dell'Istituto 'Sacchetti' Andrea Fubini, abbiamo deciso di sospendere l'attività didattica in presenza nella scuola, secondo quanto previsto dai protocolli, senza però chiudere il plesso - spiega il sindaco -. Ci tengo subito a precisare che non si tratta di un cluster e che gli studenti non sono positivi, tuttavia il mio ruolo mi impone di garantire un corretto ed efficace funzionamento dell'attività didattica, per questo è stata attivata la modalità delle lezioni a distanza".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa