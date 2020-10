Manifestazione non autorizzata, l'appello di Confartigianato ai soci: "Non partecipate"

“Invitiamo i nostri artigiani e le aziende associate a non partecipare alla manifestazione non autorizzata di domani”. Confartigianato Imprese Firenze si unisce così all'indicazione che le istituzioni e le associazioni di categoria lanciano a tutti i cittadini a seguito della riunione di oggi in Prefettura.

“Le manifestazioni e le proteste - commenta Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze - sono fondamentali in una democrazia. Un diritto da difendere sempre, soprattutto ora, per dar voce alle persone e alle imprese in difficoltà. Ma proprio per questo non possiamo permetterci che questo sacrosanto esercizio della democrazia venga strumentalizzato da chi vuole solo creare disordine sociale per distruggere. Chiediamo di non partecipare, per difendere il diritto di tutti noi a manifestare legittimamente e pacificamente”.

Fonte: Confartigianato Imprese Firenze