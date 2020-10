Miglior panettone d'Italia, finalista Rigacci '48 di Cerbaia

C'è un pizzico di Firenze nella classifica dei migliori panettoni artigianali prodotti in Italia. Dopo il podio conquistato l'anno scorso nelle competizioni di Napoli (terzo posto) e Milano (secondo posto), Rigacci ’48, storico laboratorio di pasticceria di Cerbaia (San Casciano in Val di Pesa), è nuovamente in finale in un contest nazionale: stavolta a Bari, dove il 9 novembre sarà assegnato il titolo di “Mastro Panettone”, tra i più importanti concorsi che premiano i migliori lieviti naturali natalizi prodotti in Italia.