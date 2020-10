Pistoia, pubblicati due bandi per dirigente della municipale e dirigente del servizio urbanistica

C'è tempo fino al 13 novembre per presentare domanda per le due selezioni pubblicate dal Comune di Pistoia per l’assunzione di due dirigenti a tempo pieno e determinato: uno per il servizio della Polizia Municipale e l'altro per il servizio urbanistica e assetto del territorio.

Titolo di studio per dirigente del servizio Polizia Municipale. Per partecipare alla selezione occorre un diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure una laurea specialistica o una laurea magistrale.

Titolo di studio per dirigente servizio urbanistica e assetto del territorio . I partecipanti devono possedere il diploma di laurea in architettura (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in architettura del paesaggio classe 3/S oppure architettura e ingegneria edile classe 4/S oppure pianificazione territoriale urbanistica e ambientale classe 54/S. Altri titoli di studio sono la laurea magistrale in architettura del paesaggio classe LM-3 oppure architettura e ingegneria edile-architettura classe LM-4 e ancora pianificazione territoriale urbanistica e ambientale classe LM-48 (nuovo ordinamento). Occorre, inoltre, l'abilitazione all’esercizio della professione di architetto oppure l'iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Per entrambe le selezioni i candidati devono essere in possesso di un'esperienza professionale specifica acquisita nella pubblica amministrazione. I due bandi riportano nel dettaglio il tipo di esperienza richiesta.

La selezione avverrà mediante l’esame comparativo dei curriculum vitae da parte di una commissione tecnica e il successivo colloquio del sindaco con i candidati ritenuti idonei.

L'avviso può essere reperito all’albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.pistoia.it , sezione “concorsi”.

I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare domanda di ammissione in carta semplice, redatta secondo lo schema predisposto, entro venerdì 13 novembre attraverso raccomandata A/R, indirizzata al servizio Personale e politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia in piazza del Duomo 1; consegna diretta al protocollo in via Pacini 24, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12; tramite Pec all'indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it .

La comunicazione relativa al calendario del colloquio e gli esiti saranno resi noti tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pistoia.

Entrambi gli incarichi avranno la stessa durata del mandato amministrativo del sindaco.

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in piazza del Duomo, telefono 800 012 146, mail: info@comune.pistoia.i t, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13 oppure al servizio Personale e politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1, telefono 0573 371233, 371220 da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, mail: concorsi@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa