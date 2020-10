Pubblicato il bando per gli spettacoli viaggianti: saranno allestiti quando la normativa anti-Covid lo permetterà

Con qualche novità rispetto al passato, è pubblicato dal 23 ottobre scorso il bando per assegnare tre spazi pubblici alle attrazioni di spettacoli viaggianti. Tre le aree individuate dall'Amministrazione: piazza San Francesco, piazza Giovanni XXIII e il parco di piazza della Resistenza. Ognuna di queste sarà occupata, in tre diversi periodi dell'anno, da un tipo di intrattenimento differente. Il Comune di Pistoia intende, infatti, valorizzare e animare alcune aree cittadine non soltanto durante le festività natalizie, ma anche in altri momenti dell'anno, così da fornire sempre un'occasione di svago per i più piccoli.

Pubblicato prima dell'entrata in vigore del Dpcm del 24 ottobre che al momento sospende questo tipo di attività al fine di contenere la diffusione del Covid-19, il bando prevede la formazione di una graduatoria da cui attingere nel momento in cui sarà possibile allestire gli spettacoli. Il susseguirsi degli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 potrebbe portare, quindi, a una modifica delle condizioni e delle tempistiche attualmente riportate nell'avviso.

Il bando prevede l'allestimento dal primo dicembre al 31 gennaio della pista di pattinaggio, più ampia rispetto agli scorsi anni visto il gradimento riscontrato, in piazza San Francesco; di una giostrina storica in piazza Giovanni XXIII dal 15 gennaio al 28 febbraio 2021; di una giostrina per bambini nel parco di piazza della Resistenza dal primo febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. Tutte attività con possibilità di proroga.

Le domande devono essere presentate al Comune entro martedì 3 novembre, esclusivamente in modalità telematica, tramite Pec all'indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Il bando e gli allegati si trovano sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.pistoia.it, nell'area tematica ''commercio''.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio Sviluppo economico tramite email all'indirizzo: annona@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa