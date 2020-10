Quattro Novembre, niente cortei a San Miniato

Un programma intenso ma diverso dal solito quello previsto per mercoledì 4 novembre, quando anche San Miniato celebra la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Non ci saranno i consueti cortei, le celebrazioni si svolgeranno solo in forma statica, e la partecipazione dei cittadini è libera ma si raccomanda di indossare la mascherina, mantenere le distanze e non creare assembramenti.

"L'emergenza sanitaria in atto ci costringe, come già abbiamo fatto lo scorso 25 aprile, a prendere delle accortezze anche nelle iniziative istituzionali - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Il 4 novembre è una cerimonia irrinunciabile, che volevamo fare anche in condizioni di difficoltà come quelle di oggi. Per questo abbiamo pensato di riproporre la diretta Facebook della mattinata sulla pagina del Comune, in modo da dare ai cittadini la possibilità di seguirla anche da casa, in sicurezza".

La mattina si apre con il saluto al monumento ai caduti di Stibbio, in via San Bartolommeo, a partire dalle 9.00, con una cerimonia accompagnata dal trombettiere della Filarmonica “Verdi”; alle 9.45 deposizione della corona al monumento a Stellato Spalletti in via I Maggio, sulle note del trombettiere della Filarmonica “Verdi” e alle 10.00 deposizione della corona e cerimonia al monumento ai caduti in Piazza Spalletti.

L'ultima parte della cerimonia si svolge a San Miniato. Alle 11.00, in Piazza XX settembre, sarà deposta una corona al monumento ai caduti e, a seguire, alle 11.30, al Sacrario di Santa Maria al Fortino è prevista la deposizione della corona e la celebrazione della messa per i caduti. Nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte a Egola, domenica 8 novembre, alle 11.15, sarà officiata una funzione religiosa per i caduti.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa