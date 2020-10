Reddito di Cittadinanza, è ancora utile? il sondaggio di gonews.it

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà associata ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, attiva dal 2019 in Italia. Per fare richiesta al sussidio occorrono specifici requisiti e si tratta di un aiuto economico che può sostenere chi si trova momentaneamente senza occupazione a trovarne una, in svariati modi.

Durante il suo corso, che sta per compiere quasi due anni, il Rdc è stato oggetto anche di critiche dal mondo della politica e non solo, e le famiglie che ne hanno usufruito secondo stime recenti sarebbero oltre un milione.

Ultimamente chi sta beneficiando del sussidio è stato chiamato, da alcuni comuni, a partecipare a progetti di pubblica utilità. Gli esempi si possono trovare a Montespertoli e a Castelfiorentino con l'attivazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) ma anche a Pistoia. A distanza dunque di quasi due anni emergono attività per l'inclusione sociale e di possibile sbocco lavorativo. A partire da questa notizia nasce il nuovo sondaggio di gonews.it.

Questa mattina in centro a Empoli, diversi pareri hanno preso forma nelle video interviste ai passanti, alcuni favorevoli alla misura che ha contribuito a risollevare le tasche di chi si trovava in difficoltà altri contrari, se non per la volontà di immettere nel sistema ulteriori controlli e verifiche di idoneità.

Rinnoviamo il tema ai lettori, ponendo tre risposte alla domanda 'Reddito di Cittadinanza, è ancora utile?'. Per votare c'è tempo fino a giovedì 5 novembre 2020.