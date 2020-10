Slitta a causa dell'emergenza Covid-19 il processo per la bancarotta di Etruria

A causa dell'emergenza Covid-19 slitta il processo per la bancarotta di Etruria. Il procedimento presso il tribunale di Arezzo vede imputati 25 tra ex consiglieri e dirigenti. Il Il presidente del collegio ha constatato l'impossibilità di andare avanti a causa dell'assenza di testimoni per problemi legati alla pandemia. Tutto rinviato, quindi, all'udienza ponte del prossimo 27 novembre. Qui si deciderà come procedere. Il processo con tutta probabilità slitterà a febbraio. Intanto da domani tutti i processi si terranno in remoto, tranne quelli urgenti che saranno tenuti a porte chiuse qualora non vi sia altra soluzione.