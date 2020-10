Sostituiscono carta del bancomat con una rubata: aggirato e derubato un 64enne

È stato derubato del bancomat mentre stava prelevando soldi a uno sportello automatico a Firenze, in via Redi. Particolare la tecnica utilizzata. L'uomo, un 64enne, aveva appena ritirato il denaro quando si è accorto di avere una carta non sua, non valida e risultata rubata. Dalla ricostruzione in tre lo avrebbero distratto mentre effettuava il prelievo indicandogli una banconota finita a terra, quindi avrebbero sostituito la carta con una non valida. La polizia indaga.