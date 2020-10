Tamponi molecolari, fake news a Vicchio: il Comune smentisce

"Siamo venuti a conoscenza che, in queste ore, sta girando per numerose chat un audio nel quale si dice che il tampone molecolare effettuato a Vicchio non ha valore legale. Si tratta di una notizia falsa". Così il sindaco Filippo Carlà Campa. "Il tampone molecolare effettuato nel nostro comune, ha continuato il sindaco, è perfettamente in linea con le disposizioni di legge ed il risultato di tale esame, negativo, consente la ripresa delle normali attività alla persona che ha effettuato l'esame. Dato che la diffusione delle notizie false si configura come reato sarà nostra cura segnalare alle attività preposte i contenuti di tali audio".

Fonte: Comune di Vicchio