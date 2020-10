Trasforma il garage in una 'stanza del fumo', sequestrata droga e contanti: nei guai un 15enne

Nel garage si consumava e si nascondeva droga. Per questo i carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno denunciato un 15enne del posto. I carabinieri hanno scoperto il gruppo di giovani nel garage, che avevano 'arredato' con apparecchi ludici e ricreativi per passare le ore mentre fumavano. Dal garage recuperati anche 10 grammi di marijuana, una modica quantità di hashish, una pianta di cannabis in vaso, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e mille euro in banconote di piccolo taglio.