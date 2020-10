Uffizi, Schmidt a Lucca Comics: "Partnership per un progetto culturale"

"Lucca Comics and Games è la più grande fiera italiana ed europea dedicata alla creatività: nel suo ambito non c'è soltanto il mondo del comic, dal quale è nata, ma l'animazione, i giochi, i videogiochi, la cultura legata al fantastico e al fantascientifico. E' considerata la seconda più importante al mondo nel suo genere dopo il Comiket di Tokyo. In condizioni normali ogni anno oltre centomila persone vengono a Lucca per condividere e vivere insieme questa immensa fonte di creatività, di fantasia, di espressività ed anche di arte, visto che nel suo ambito sono sempre organizzate esposizioni di svariato genere, non solo fumetto. E' dunque naturale che le Gallerie degli Uffizi vogliano confrontarsi e dialogare con una realtà tanto feconda, importante e popolare. Dirò di più: vogliamo far nascere una collaborazione con Lucca Comics, nel segno dell'unione e della sinergia tra tutte le forme d'arte, tra tutte le forme espressive appunto. Sto pensando a mostre e progetti espositivi da realizzare insieme, Comics e Uffizi, ma non solo: anche incontri, e magari confronti tra storici dell'arte e maestri del fumetto, eventi, insomma un progetto culturale complessivo, sfaccettato, pluriennale, di ampio respiro. Tra l'altro adesso, in una fase in cui si sta prepotentemente tornando all'emergenza sanitaria, è il momento di lanciare un messaggio culturale e simbolico forte: quello di tante forme d'arte ed espressioni culturali diverse che si tendono la mano e sostengono con la loro forza le persone nella resistenza al Covid. Infine, un'ultima riflessione: l'idea degli Uffizi che si aprono, che diventano 'pop' (perchè lo sono, il museo deve esserlo), cercano condivisione e confronto con le tante realtà che stanno al di fuori da loro stessi, rientra perfettamente in quel piano di 'Uffizi diffusi' sul territorio toscano, ma non solo, che stiamo tenacemente perseguendo da mesi attraverso l'istituzione di progetti comuni con tanti luoghi diversi tra loro. Presto dunque ci sarà anche Lucca".