Vaccino anti-Covid, avviata produzione packaging

Un'azienda che opera anche a Pontedera ha iniziato la produzione di packaging per il vaccino anti Covid-19. Si tratta della Palladio Group, azienda di packaging farmaceutico con sedi anche in Veneto, in Emilia e nel resto d'Europa, oltre a essere predente con altre aziende controllate a Prato.

Sono prodotti confezioni e fogli illustrativi. La realizzazione del packaging non basta a prevedere quando il vaccino anti Covid sarà in distribuzione. A darne notizia la stessa Palladio che aggiunge "di non essere a conoscenza delle tempistiche di produzione e immissione dei vaccini sul mercato".