Valentina Acconciature, 25 anni di successi per il salone di Spicchio

Sembra ieri quando, 25 anni fa, Valentina Privitera aveva iniziato la sua carriera aprendo un negozio in via Mameli a Spicchio. Oggi, Valentina Acconciature è una consolidata realtà della frazione vinciana e può celebrare questo importante traguardo. L'idea era quella, fin da subito, di voler restare continuamente aggiornata sui trend più attuali della moda, seguendo molti corsi di formazione per mantenere sempre un alto livello di conoscenze e competenze.

Da qui la collaborazione con molte aziende che hanno usufruito della sua esperienza inserendo Valentina in uno staff di formatori, tenendo seminari in Italia e in Belgio.

Nel 2001 il grande passo: l'ampliamento del proprio salone che si è trasferito nell'attuale sede di via Ciro Menotti, sempre a Spicchio di Vinci. Nel tempo Valentina Acconciature ha ampliato il proprio staff e consolidando la propria presenza in molte manifestazioni locali oltre che nelle iniziative nei locali più trend dell’Empolese. Non solo: ha continuato a credere moltissimo nella formazione tanto che ha portato le proprie collaboratrici a seguire importanti eventi di aggiornamento sulle tendenze del futuro, in giro per l'Italia e a Barcellona. Nel tempo Valentina Acconciature è diventata un punto di riferimento per i servizi di taglio, colore, messa in piega e trattamenti vari, e si è specializzata anche in acconciature per sposa.

«Sicuramente una tappa significativa - racconta Valentina - è stata quando nel 2010 abbiamo organizzato una festa in negozio per i 15 anni di attività, con rinfresco e un dj ad intrattenere i clienti. Questo dimostra la nostra attenzione e volontà di coinvolgere sempre le persone che ci hanno scelto nel corso degli anni». Le iniziative sono proseguite anche negli anni successivi: tra queste ricordiamo la partecipazione agli eventi a scopo umanitario e sociale come in due edizione di “Astro e lustrini” in piazza Farinata degli Uberti a Empoli. Nel 2014, in collaborazione con un’azienda di prodotti e cosmetici, ha organizzato un concorso dal nome “Vinci la Thailandia” e, con l’estrazione finale, una cliente si è aggiudicata una vacanza di ben 9 giorni insieme a Valentina nel Paese asiatico.

A livello commerciale è importante la collaborazione stretta con Screen, marchio italiano che produce in Italia prodotti per parrucchieri, per seguire costantemente gli aggiornamenti. A livello di comunicazione sono state organizzate iniziative come un servizio fotografico a cui hanno preso parte sia modelle professioniste che clienti utilizzando come set il locale “Casa d'Africa” a Stabbia: il risultato ne è stata la creazione di materiale informativo e di immagine distribuito su appositi espositori personalizzati nei vari esercizi pubblici.

FESTEGGIAMO INSIEME I 25 ANNI DI VALENTINA ACCONCIATURE!

Valentina Acconciature celebra i suoi primi 25 anni di attività con una promozione... all'insegna del numero 25! Il conosciuto e apprezzato salone ha deciso in questo periodo di offrire ai propri clienti un'occasione da non perdere: fino al 25 novembre sui trattamenti cosmetici (non curativi), su una gamma di prodotti selezionati e sul colore, si effettuerà infatti uno sconto del 25%. Non solo: alle clienti che usufruiranno della promozione verrà regalato un ulteriore buono da consumare presso i negozi eXess uomo e donna di Sovigliana, in via Leonardo da Vinci, rispettivamente al numero 43 e 67. Gli stessi punti vendita eXess, in caso di acquisti, offriranno ai loro clienti un buono del 25% di sconto per Valentina Acconciature.

«Quest’anno - conclude Valentina Privitera - come altri colleghi mi sono dovuta fermare per il lockdown. Questo non mi ha impedito di fornire ai miei clienti consigli e opinioni attraverso chat e social network. Alla riapertura sono poi cambiate le tempistiche e le modalità dei nostri servizi: ciò nonostante, grazie anche al rapporto di unione e di affiatamento con le mie collaboratrici, ho confermato tutto lo staff perché è solo con una squadra vincente che si affrontano le sfide professionali più difficili».

LA STORIA DI VALENTINA ACCONCIATURE IN BREVE

1995 – Formazione presso Accademia a Londra

18 Ottobre 1995 - Apertura negozio in via Mameli a Spicchio

Dal 1998 – Inizia l’esperienza di formatrice per una nota azienda tenendo corsi in tutta Italia e in Belgio

2000 - 1° sagra della chiocciola (a cui partecipa per 7 anni consecutivi)

1 Gennaio 2001 - Trasferimento in via Menotti a Spicchio

2003 - Realizzazione del servizio fotografico

2005 - Viaggio formazione a Barcellona con lo staff al completo

2006 / 2007 / 2008 - Serate Aquarama, Fornace di Sammontana, Le Piscine di San Miniato, Casa D’Africa

2007 – Formazione presso Accademia di Berlino

2009 - Indizione di un concorso

Ottobre 2010 - Festa per i 15 anni di attività

2011 - Serata Scarlett - Formazione tecnico/stilistica

2013 - Serata Edho

2014 / 2015 - Astro e Lustrini - Formazione tecnico/stilistica

Luglio 2014 - Festa “Vinci la Thailandia”

2016 – Formazione tecnico/stilistica

2017 – Formazione comunicazione e gestione

2018 - Attività di pubbliche relazioni - Formazione tecnico/stilistica

Giugno 2019 – serata Bar Leonardo in collaborazione con eXess

2019 - Attività di pubbliche relazioni - Formazione tecnico/stilistica

2020 – Campagna Affissioni

Ottobre 2020 – 25 Anni di Attività

Valentina Acconciature

Via Ciro Menotti, 52

50059 Spicchio (FI)

Tel: 0571 508272

www.valentina-acconciature.business.site