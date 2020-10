Vuole farla finita alla stazione di Empoli, si salva ma perde due dita

Un uomo di 39 anni è stato soccorso intorno alle 18.30 alla stazione di Empoli per quello che parrebbe un tentativo di suicidio. L'uomo, da quanto ricostruito, si sarebbe seduto sui binari in attesa del treno, ma poi ci avrebbe ripensato negli ultimi istanti. Il passaggio del treno gli ha però causato l'amputazione di due dita. L'uomo, che parlava solo francese, è stato soccorso da un'ambulanza della Misericordia di Empoli e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).